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أخبار مصر

وزير السياحة: موسم الحج يشهد تنسيقا كبيرا واستجابة سريعة من السلطات السعودية

الحجاج، فيتو
الحجاج، فيتو

موسم الحج، كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن التعاون مع الجانب السعودي خلال موسم الحج الجاري شهد مستوى عاليًا من التنسيق والاستجابة السريعة من قبل السلطات السعودية، وهو ما ساهم في تيسير مهام البعثة الرسمية المصرية وممثلي شركات السياحة.

 

نجاح تنظيم موسم الحج

وأضاف خلال لقاء مع مراسل قناة "إكسترا نيوز" من جدة، محمد المهدي، أن الأساس في نجاح تنظيم موسم الحج هو توافر الرغبة المشتركة بين الجهات الرسمية المنظمة وشركات السياحة المنفذة للبرامج، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على أن تكون العقود مع الحجاج ملزمة وتحمي حقوقهم.

 

متابعة الإجراءات التصحيحية للحجاج المصريين

وتابع: "الحج عقد بين الحاج وشركة السياحة، يتضمن تفاصيل الخدمات، ومكان الإقامة، ووسائل النقل.. ونحن ملتزمون بمتابعته وتطبيق الإجراءات التصحيحية الفورية حال حدوث أي خلل."

وشدد الوزير على أن نجاح موسم الحج لا يتوقف فقط على وجود ضمانات مالية، بل على مبدأ "الشراكة في المصلحة" بين الحاج، وشركة السياحة، والجهات الرقابية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في معاقبة المخالفين، مع التركيز على التصحيح الفوري للخدمة وليس انتظار الشكاوى بعد عودة الحجاج.

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وزير السياحة موسم الحج الحج السعودية شريف فتحي السلطات السعودية شركات السياحة

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