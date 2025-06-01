وزارة الحج والعمرة تصدر تحذيرا للحجيج بشأن يوم عرفة: الزموا المخيمات فى هذا الوقت

طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وزارة الحج والعمرة تحذر ضيوف الرحمن من أشعة الشمس

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان نشرته "واس"، يتضمن تنبيهات مهمة لحجاج بيت الله الحرام - ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة، على ضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة وعدم الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

وقالت الحج والعمرة، إنها كثفت جهودها وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وسكينة وفي إطار الحفاظ على سلامة الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

الحج السعودية توجه بضرورة الحفاظ على بطاقة نسك

ووجهت الحجيج بأهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة، مؤكدة أهمية الالتزام بهذه التعليمات حرصا على سلامة جميع ضيوف الرحمن.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

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