فوائد الترمس، يعزز صحة القلب وينظم مستوى السكر بالدم

فوائد الترمس، الترمس من البقول الشهيرة إلى تقدم كتسالي مميزة فى الأعياد والمناسبات كعادة مصرية قديمة.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويُستهلك في العديد من الدول العربية كوجبة خفيفة، كما يدخل في إعداد بعض الأطعمة والأطباق الشعبية، ويتميز الترمس بطعمه الشهي وقيمته الغذائية العالية، وهو غني بالبروتينات، والألياف، والفيتامينات، والمعادن التي تجعل منه خيارًا صحيًا يستحق الاهتمام.

فوائد الترمس

فوائد الترمس للصحة

وأضاف السيد، أن من فوئد الترمس التي تدفعنا لتناوله:-

قدرته على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تساهم الألياف في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيار مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

من الناحية الغذائية، يُعد الترمس مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، ما يجعله بديلًا مثاليًا للبروتين الحيواني لدى النباتيين.

البروتين الموجود في الترمس يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا، كما يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

يساهم الترمس في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك بفضل احتوائه على الألياف والمركبات النباتية التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الترمس بشكل منتظم قد يساعد في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ولا تقتصر فوائد الترمس على الصحة العامة فقط، بل له استخدامات جمالية أيضًا، فدقيق الترمس يُستخدم في تحضير بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث يساعد على تفتيح لون البشرة وتنظيفها من الشوائب.

شروط تناول الترمس

وتابع، ومع أن الترمس يحمل فوائد عديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى ضرورة نقعه جيدًا وطهيه بشكل صحيح قبل تناوله، لأنه يحتوي على مركبات قلويدية قد تكون ضارة إذا لم يتم التخلص منها بالنقع والطهي الكافي، والترمس من الأغذية المفيدة التي يمكن إدخالها في النظام الغذائي بشكل منتظم، لما له من فوائد صحية وجمالية متعددة، شريطة تناوله بطريقة صحيحة ومتوازنة.

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