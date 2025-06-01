الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس اللبناني في بغداد

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي والرئيس اللبناني

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في بغداد.

عون يصل بغداد والسوداني في استقباله


وفي السياق ذاته قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: "استقبل رئيس مجلس الوزراء  محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، في مراسم استقبال رسمية، رئيس الجمهورية اللبنانية  جوزيف عون لدى وصوله الى بغداد، جرى خلالها استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين".

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وسيعقد الجانبان مباحثات رسمية، تتناول مجمل العلاقات العراقية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة الى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق البيان.


وكان الرئيس اللبناني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العراقية على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية إلى العراق.

 

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بغداد الرئيس اللبناني العلاقات العراقية اللبنانية

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