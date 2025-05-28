الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

تبدأ غدًا، محافظ بني سويف يُراجع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم الترتيبات النهائية اللازمة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 /2025، والتي تبدأ بعقد امتحانات المواد النظرية غدا الخميس 29 مايو الجاري، بإجمالي يزيد على 36 ألفا و664 طالبًا وطالبة داخل 112 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بينها 76 لجنة صناعي و24 لجنة تجاري و12 لجنة زراعي، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة أنظمة التقدم.

استعدادات تعليم بني سويف للامتحانات

وأشارت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات، بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وسعد علي حسن رئيس مركز توزيع الأسئلة، وذلك مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومسؤولي التعليم الفني، ورؤساء اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة، لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة داخل اللجان من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية تحسبًا لأي طارئ صحي قد يطرأ خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

حظر التليفونات بلجان الامتحانات 

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أن الامتحانات التحريرية ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الخميس وتستمر حتى 12 يونيو المقبل، تليها الامتحانات العملية والمعملية، مشيرة إلى تكليف رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات تتعلق بالغش بمختلف أنواعه (مثل حيازة تليفونات محمولة، أجهزة إلكترونية، انتحال صفة، أو أي وسيلة تقليدية)، وذلك تنفيذًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من قبل المديرية، والتي شملت الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز التوزيع وعمليات نقل أوراق الأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، والتعاون مع قطاع الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار خلال فترة الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشمل الاجتماع أيضًا التأكيد على جاهزية الاستراحات وعددها 16 استراحة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، وتكليف مسؤولي الاستراحات بمتابعة التجهيزات اللازمة وتذليل أي معوقات قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال فترة الامتحانات.

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