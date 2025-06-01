أعلن جهاز الإغاثة الطبية في غزة، اليوم الأحد: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة، وإسرائيل تجبر المواطنين على الوصول إليها.

الإغاثة الطبية في غزة: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة

وقال جهاز الإغاثة الطبية: الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة هي الأكفأ في توزيع المساعدات، ولا مبرر للاحتلال في قصف المواطنين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.



وأضاف الجهاز: أن الاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين وشمال قطاع غزة محروم كليا من وصول المساعدات.

واستهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن إصابة أكثر من 115 مصابًا بمواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" فجر اليوم غربي مدينة رفح، مما يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي فى غزة: إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى "المساعدات الإنسانية"، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" في مدينة رفح.

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