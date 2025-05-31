الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة استقبلت 60 شهيدًا و284 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 60 شهيدا و284 مصابا، سقطوا جراء ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية.

الأمم المتحدة: خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة على نطاق واسع

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم السبت إن هناك خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: “الظروف صعبة لكننا نعرف كيف ننفذ الخطة والعالم يطالب بذلك”.

الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في وقت سابق: ندين استخدام دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي.

استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمدا.. تدخل الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه".

وتابع: "الاحتلال يفشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية.. إقامة جيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة".

الانهيار الغذائي في غزة

وواصل: "ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم والسكوت عنها تواطؤ مفضوح.. نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية لتوثيق جريمة التجويع وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته".

واختتم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: “نطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري وفعال لوقف الجريمة وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود”.

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