اختلافات بين مقترح ويتكوف ورد حماس تعيق إتمام وقف إطلاق النار في غزة

في ظل الجدل المثار حول مقترح ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وبعد موافقة الاحتلال الإسرائيلي على المقترح وادعاءات رفض حماس له، تكثر التساؤلات عن الفرق بين ما جاء في مقترح ويتكوف ورد حركة حماس.

وفي هذا الإطار، تستعرض “فيتو” رد حماس على مقترح ويتكوف مقارنة بنص المقترح الذي وافقت عليه تل أبيب.

تفاصيل رد حماس على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم السبت.

وتضمن رد "حماس" الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على عدة دفعات مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يجري خلالها التفاوض على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وجاء نص الرد الذي قدمته “حماس” كالتالي:

1- مدة وقف إطلاق النار 60 يوما ويضمن ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة.

2- إطلاق سراح الأسرى والجثامين الإسرائيليين: سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.

3- في اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء وفي الثلاثين 2 أسرى أحياء وفي اليوم الستين 4 أسرى أحياء.

4- بالنسبة للجثامين يتم تسليم 6 في اليوم العاشر وفي اليوم الثلاثين 6 وفي اليوم الخمسين 6.

5- المساعدات والوضع الإنساني: سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

6- سيتم إدخال المساعدات الإنسانية فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وفق البروتوكول الإنساني في اتفاق 19 يناير.

7- إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل وبناء المستشفيات والمدارس والمخابز.

8- السماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة من وإلى القطاع عبر معبر رفح من دون قيود وعودة حركة التجارة.

9- خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية.

10- يتم البدء بتنفيذ خطة إعادة الإعمار لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.

11- تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

12- خلال فترة وقف إطلاق النار يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا.

13- خلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون مدة توقف الطيران الجوي 12 ساعة يوميا.

14- انسحاب القوات الإسرائيلية: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس.

15- في اليوم الأول ستبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم.

16- المفاوضات: ستكون حول شروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

17- إعلان وقف إطلاق النار والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين.

18- مباشرة لجنة من تكنوقراط مستقلة إدارة شئون قطاع غزة كافة فور بدء تنفيذ هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات والمهام.

حماس تنفي رفض مقترح وقف إطلاق النار

من جانبها، نفت حركة "حماس" الادعاءات بأنها رفضت خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قوله: "حماس أكدت أنها لم ترفض عرض وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

وأشار نعيم إلى أن رد إسرائيل على عرض ويتكوف كان "غير متوافق" مع ما وافقت عليه الحركة، مضيفا أن موقف ويتكوف من حماس كان "غير عادل" وأظهر "تحيزا كاملا" لإسرائيل.

تفاصيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

بينما جاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كما يلي:

1. المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.



2. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من "قائمة الـ58" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، والنصف الآخر (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

3. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، مع توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

4. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: ستتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وخلال فترة وقف إطلاق النار، يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًّا، و12 ساعة يوميا خلال أيام تبادل الأسرى.

5. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:

أ) في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، تتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقا للبند 3 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يتفق عليها.

ب) في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، تتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفقا للبند 3 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يتفق عليها.



ج) تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات.

7. المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء الضامنين حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك:

أ) مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ب) المسائل المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.

ج) الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، التي سيطرحها أي من الجانبين.

د) إعلان وقف إطلاق نار دائم.

7. الدعم الرئاسي: يولي الرئيس الأمريكي اهتمامًا بالغًا لالتزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الطرفين، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.

8. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 125 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيرًا غزاويًّا احتجزوا بعد 7 أكتوبر 2023، وفي مقابل إطلاق سراح رفات 18 رهينة إسرائيليا، ستفرج إسرائيل عن 180 غزاويا متوفى، وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقا لآلية متفق عليها، ومن دون أي استعراضات أو مراسم علنية، وسيتم إطلاق نصف الأسرى في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.



9. وضع الرهائن والأسرى: في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي أو إثبات وفاة) عن كل رهينة من الرهائن المتبقين، وفي المقابل ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزاويين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم الحركة بضمان صحة وسلامة وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.

10. إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالاتفاق: ينبغي استكمال المفاوضات خلال 60 يوما بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وبناء على الاتفاق سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من "قائمة الـ58" التي قدمتها إسرائيل، وفي حال عدم إتمام المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان طالما أنهما يتفاوضان بحسن نية.

11. الضامنون: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة ومصر وقطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد متفق عليه، كما سيضمنون إجراء مناقشات جادة بشأن الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وسيبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه.

12. دور المبعوث: سيصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وسيرأس المفاوضات.

13. الرئيس ترامب: سيعلن الرئيس الأمريكي شخصيًّا اتفاق وقف إطلاق النار، وتلتزم الولايات المتحدة ورئيسها بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

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