طهران تهدد بالرد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية

حذرت إيران الأوروبيين من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سرب مؤخرًا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد: إن بلاده "سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

جاء ذلك بعدما أوضحت الوكالة الدولية في تقرير سري أن طهران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60 ٪ القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

الطاقة الذرية: زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب تثير مخاوف كبرى

كما أوضحت قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا أن المخزون بلغ 408,6 كلج في 17 مايو بزيادة 133,8 كلج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلج خلال الفترة السابقة. ورأت الوكالة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب تثير مخاوف كبرى".

كذلك أشارت إلى أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية باتت تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوجراما.

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