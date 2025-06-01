الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصرع وإصابة 48 شخصا في انهيار جسر بروسيا وخروج قطار عن مساره (فيديو)

انهيار جسر فى روسيا،
انهيار جسر فى روسيا، فيتو

لقي 4 مصرعهم وأصيب 44 مدنيًا آخرين في مقاطعة بريانسك الروسية نتيجة انهيار جسر، وذلك حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز انهيار جسر في منطقة فيجونيتشسكي في المقاطعة، مما تسبب بحادث مروري شمل عدة سيارات وقطار ركاب كان يعبر في هذه الأثناء تحت الجسر.

وقال حاكم المقاطعة على "تليجرام": "انهار جسر في منطقة فيجونيتشسكي. مما تسبب بوقوع حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب، وللأسف سقط ضحايا".

وأشار بوجوماز إلى أن خدمات الطوارئ وممثلي الحكومة يعملون في موقع الحادث.

وأضاف المحافظ: "يتم بذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين".

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مقاطعة بريانسك روسية جسر منطقة فيجونيتشسكي

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