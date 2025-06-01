مصرع وإصابة 48 شخصا في انهيار جسر بروسيا وخروج قطار عن مساره (فيديو)

لقي 4 مصرعهم وأصيب 44 مدنيًا آخرين في مقاطعة بريانسك الروسية نتيجة انهيار جسر، وذلك حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ.

❗️انهيار جسر في منطقة فيغونيتشسكي بمقاطعة بريانسك الروسية يسفر عن وقوع عدة إصابات



▫️كما أدى إلى حادث مروري شمل قطارًا وعربات سكة حديد pic.twitter.com/eb65i0OvVY — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 31, 2025

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز انهيار جسر في منطقة فيجونيتشسكي في المقاطعة، مما تسبب بحادث مروري شمل عدة سيارات وقطار ركاب كان يعبر في هذه الأثناء تحت الجسر.

وقال حاكم المقاطعة على "تليجرام": "انهار جسر في منطقة فيجونيتشسكي. مما تسبب بوقوع حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب، وللأسف سقط ضحايا".

وأشار بوجوماز إلى أن خدمات الطوارئ وممثلي الحكومة يعملون في موقع الحادث.

وأضاف المحافظ: "يتم بذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين".

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