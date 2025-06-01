الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد استشهاد أبنائها الـ9، ارتقاء زوج الطبيبة آلاء النجار متأثرا بإصابته في غزة

الطبيب حمدي النجار،
الطبيب حمدي النجار، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الأحد، باستشهاد الطبيب حمدي النجار، زوج الطبيبة آلاء النجار، طبيبة الأطفال في مستشفى ناصر الطبي بغزة، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلهم جنوب خان يونس، ليلتحق بأطفاله التسعة الذين استشهدوا الأسبوع الماضي.

 

استشهاد أبناء الطبيبة آلاء النجار وزوجها في غزة

وفي وقت سابق، استشهد أبناء الطبيبة آلاء النجار التسعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في خان يونس.

وتسبب القصف الإسرائيلي بتدمير المنزل بالكامل واندلاع حريق هائل، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني 9 ضحايا، بينهم 8 أطفال متفحمين بالكامل.

 

وتلقت الطبيبة آلاء التي كانت تعمل في قسم الأطفال بمستشفى ناصر خبر استشهاد كل من؛ "يحيى وراكان ورسلان وجبران وإيف وريفان وسيدين" أبنائها الذين تم التعرف عليهم، في مشهد يجسد المأساة المزدوجة التي يعيشها أهالي غزة بين القصف والموت والفقدان.

وبحسب شهود العيان، أصيبت النجار بحالة انهيار تام بعد تلقيها نبأ مقتل أبنائها الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عامًا وإصابة زوجها جراء الغارة الإسرائيلية.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش أن "9 أشقاء هم أبناء الطبيبة آلاء النجار استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس".

يأتي الحادث ضمن سلسلة استهداف ممنهج للمدنيين في قطاع غزة، وخان يونس التي تشهد قصفًا عنيفًا منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الأطفال والنساء.

هذه المأساة ليست سوى حلقة أخرى من حلقات المعاناة التي لا تنتهي في غزة، حيث يستشهد الأطفال ويدفن المستقبل تحت الأنقاض، دون أي رد فعل دولي لوقف إراقة الدماء.

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الطبيب حمدي النجار آلاء النجار مستشفى ناصر الطبي خانيونس غزة خان يونس

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