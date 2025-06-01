الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في القرارة شمال شرق خانيونس.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، مساء أمس السبت، أن 60 منزلا تضم عشرات الشقق ومئات العائلات قصفت في أقل من 48 ساعة في غزة وشمالي القطاع.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بشن الاحتلال غارة إسرائيلية على عمارة سكنية في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة.

 

الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة شمالي غزة

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية صباح أمس السبت، أن قوات الاحتلال دمرت منازل 14 عائلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية على غزة إلى 54321 شهيدا و123770 مصابا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54321 شهيدًا و123770 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت مصادر طبية، أن "من بين الحصيلة 4058 شهيدًا، و11729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

 

المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة

وبحسب الوكالة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدًا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم".

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