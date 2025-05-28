الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعان في انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 8 اشخاص بينهم رضيعان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنزلة  بني سويف في اتجاه محافظة المنيا.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف بلاغًا بوقوع الحادث، حيث أفاد الإخطار بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أدى إلى وجود عدد من المصابين، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

 

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات الأولية، وسط متابعة من الجهات المعنية، وتبين أن جميعهم من محافظة المنيا، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وخدوش في أماكن متفرقة من الجسم، وبعضهم من الأطفال والرضّع.

 

أسماء المصابين بحادث بني سويف

ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا تُدعى جنا أحمد، وشقيقتها خديجة أحمد البالغة من العمر 14 عامًا، وكلتاهما تعاني من كدمات متفرقة بالجسم. كما أصيبت فاطمة ناصر، 14 سنة، بكدمات مماثلة، ونبيل فتحي، 31 سنة، الذي أصيب بكدمات أيضًا.

 

كما أُصيب طفل صغير يُدعى عبد الله نبيل، يبلغ من العمر عامين، بكدمات متفرقة، بينما لم تُظهر الرضيعة جودي نبيل، التي تبلغ من العمر عامًا، إصابات ظاهرية. أيضًا، أُصيبت إلهام عمر، 27 سنة، بكدمات وخدوش في الوجه، وسلمى أشرف، 14 سنة، بكدمات في منطقة الصدر.

 

تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصاباتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. 

 

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