خريطة الأعمال الفنية على منصة شاهد في شهر يونيو

كشفت منصة شاهد عن جدول أعمالها الفنية لشهر يونيو 2025، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والوثائقية التي تلبي مختلف الأذواق، ما بين الأكشن، والكوميديا، والأعمال العائلية، إضافة إلى مسلسلات وثائقية حصرية وأعمال رياضية مستوحاة من قصص حقيقية.

أبرز الأعمال الفنية في النصف الأول من يونيو

تبدأ المنصة خريطة شهر يونيو مع مسلسلين وثائقيين، الأول لعشاق رياضة الفورمولا 1 وهو المسلسل الوثائقي Verstappen – Lion Unleashed الذي يُعرض لأول مرة على المنصة، والثاني هو F1 Talks 2024 Review الذي يبدأ في اليوم الأول من الشهر وخلاله يسلط أساطير الفورمولا 1 وجوس فيرستابن الضوء على موسم 2024 والتقلبات والمنعطفات واللحظات المشحونة التي شهدها ويكشفون عن المنتظر في موسم 2025.

وفي 4 يونيو سينطلق عرض CLEOPATRA: The Mystery Of The Mummified Hand وهو فيلم وثائقي جديد يُعرض حصريًا ولأول مرة على المنصة.

ويشهد اليوم السادس من يونيو باقة كبيرة من الأعمال المتنوعة في مقدمتها Gran Turismo: Based On A True Story وهو فيلم رياضي ملهم يدور عن قصة حقيقية حول شاب مفلس وسائق فاشل وحالم طموح يتحدى الصعاب لدخول عالم سباقات النخبة.

وفي اليوم ذاته يتوفر فيلم ليلة العيد وهو فيلم درامي مصري يُعرض لأول مرة ويضم كوكبة من النجوم في مقدمتهم يسرا، كما يعرض في السادس من يونيو فيلم هوبال، وهو يعرض حصريًا ولأول مرة على شاهد، وكذلك فوزي وموزي وهو فيلم عائلي ترفيهي موجه للأطفال والعائلة، في إطار من المرح والمغامرة، بالإضافة إلى يوميات سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز وهو عمل عائلي جديد يجمع بين الفانتازيا والتشويق وبطولة عدة نجوم في مقدمتهم ماجدة زكي.

أعمال النصف الثاني من شهر يونيو

وفي 13 يونيو سينطلق عرض “الصحبة الحلوة” وهو مسلسل كوميدي يُعرض لأول مرة على المنصة وهو من بطولة هدى حسين، بينما في 15 يونيو سيتم عرض مسلسل فهد البطل على منصة شاهد بعد عرضه في موسم رمضان الدرامي الماضي.

