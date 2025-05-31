رسميا، الأهلي يوجه الشكر لـ عمرو السولية

توجه النادي الأهلي بخالص الشكر للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة، كان خلالها في مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

وشدد الأهلي في بيان، على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي، وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.

وتابع البيان: سوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.. إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.. وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غدًا الموافق ١ يونيو وتستمر حتى ١٠ من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

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