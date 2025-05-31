تعرف على مستقبل يانكون بعد رحيله عن الأهلي

الأهلي، اقترب ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق من التواجد رفقة سامي قمصان مدرب الأهلي السابق على رأس القيادة الفنية لفريق زد خلال الموسم القادم، حيث يميل يانكون للبقاء في مصر التي يستقر بها على مدار السنوات الست الأخيرة منذ عمله داخل الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.

يقود اليوم السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كلا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

كما تقرر تعيين عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.