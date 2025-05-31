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صحة الشرقية: توفير جهاز أشعة بـ 2 مليون جنيه لمستشفى كفر صقر

صحة الشرقية جهاز
صحة الشرقية "جهاز أشعة بـ2 مليون جنيه لمستشفى كفر صقر

 أكد الدكتور عبدالسلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، تركيب وتشغيل جهاز الأشعة (conventional x ray ) لـ خدمة أقسام المستشفى  ضمن مشروع تطوير قسم الأشعة بالمستشفى، وذلك بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة  شاملة تطوير البنية التحتية كافة خدمات المستشفى تانى بقرار على نفقة الدولة. 

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المبادرة الرئاسية 

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية  وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تم تطوير البنية التحتية بـ 29 مليون جنيه خلال العام الحالي  في إطار جهود الدولة المتواصلة والسعي الدائم نحو توفير خدمه طبية آمنة وبجودة عالية للمستشفيات. 

 

خدمة المرضى بأقسام الجراحة والعظام 

 وأضاف ضمن خطة التطوير الشامل لقسم الأشعة بالمستشفى. تم تركيب جهاز الأشعة العادية بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه دعما من وزارة الصحه شاملة رفع كفاءة الغرفه والبنية التحتية وتوريد وتركيب الجهاز، وذلك لخدمة المرضى بأقسام جراحة العظام والصدر والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية.

 

جهاز الأشعة المقطعية 

 يأتي ذلك امتدادا للدعم السابق من الوزارة بعدة أجهزة منها جهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 18 مليون جنيه، وجهاز الأشعة السينية (c arm) لصالح أقسام جراحة ومناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات وجراحة العظام بتكلفة قدرها ثمانية ملايين ونصف 

 

بالإضافة لجهاز الموجات فوق الصوتية على القلب (echo) بتكلفة ثمانمائة ألف جنيه ليصل إجمالي الأجهزة التي تم توريدها 29 مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية، مشيدا بالتعاون القائم بين المستشفيات والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. 

 

زراعة الكبد والكلى والنخاع والقرنية 

ومن جهته أكد الدكتور محمد أحمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة أن وزارة الصحة، أعلنت إصدار 10 آلاف و646 قرار علاج على نفقة الدولة، لعمليات زراعة الأنسجة والأعضاء، التي شملت زراعة الكبد، والكلى، والنخاع، والقرنية، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات العلاجية.

1688 قرارا لزراعة الكبد

 وقال الدكتور العقاد إن قرارات زراعة الكبد، وما يتبعها من إجراءات طبية، والصادرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 1688 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 88 مليونا و187 ألفًا و637 جنيها.

 

عمليات زراعة الكلى 

 موضحا أن القرارات الصادرة لعمليات زراعة الكلى وما تبعها من إجراءات طبية خلال عامي 2023 و2024 بلغت  7002 قرار بتكلفة إجمالية 183 مليونا و952 ألفا و68 جنيها، مضيفا أنه تم إصدار 72 قرارا لزراعة قوقعة الأذن على نفقة الدولة، بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إصدار 1406 قرارات على نفقة الدولة لزراعة القرنية، بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليون جنيه.

 

زراعة النخاع الذاتي 

 المدير العام للمجالس أكد أنه تم إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى عمليات زراعة النخاع الذاتي، بإجمالي  تكلفة بلغت 5.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار 267 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى زراعة النخاع من متبرع، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليونا و670 ألف جنيه.

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توفير الرعاية الشاملة المجانية 

مشيرا إلى، حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمرضى عبر توفير العلاجات المتقدمة على نفقة الدولة، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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الدكتور عبدالسلام شعبان مدير مستشفى كفر صقر محافظة الشرقية تركيب جهاز اشعة تكلفة 2 مليةن جنية الخدمة داخل اقسام المستشفى قسم الاشعة بالمستشفى

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