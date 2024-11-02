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تدريب أطباء واستخراج جسم غريب من معدة حالة مرضية بمستشفى طوارئ فاقوس

مستشفى طوارئ فاقوس
مستشفى طوارئ فاقوس

قال الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير مستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية أن الدكتورة  بسمة سليم عضو فريق الجوده تولت  تدريب اطباء الجراحة والعظام وذلك علي وضع العلامة الجراحية وإجراءات التحقق الصحيحة والوقت المستقطع وتسجيل الاجراء الطبي بالشكل الصحيح والتأكد من عدد المستلزمات الجراحية بشكل صحيح قبل وبعد الجراحات.  

اليوم، إجراء 7 جراحات بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

 

 

 الدكتور أحمد عبدالحميد عبدالعزيز رئيس قسم الجراحة 

وأجرى اليوم فريق الجراحه العامه بقيادة الدكتورأحمد عبد الحميد عبد العزيز إستشاري ورئيس قسم الجراحة استكشاف للبطن لحالة مرضية تبلغ من العمر 17سنه  لوجود جسم معدني غريب تبين انها “إبرة خياطة” مستقرة بالبطن لمدة عام  ما تسبب فى حالة إعياء للحالة منذ دخولها فى بطنها.

المناظير خارج المستشفى لم تكتشف 

جاء ذلك بعد عمل منظار معدة من قبل  ومنظارين للقولون خارج المستشفي ولم يتم  استخراجها وتم استكشاف البطن ونجح الفريق الجراحي بمستشفي طواريء فاقوس في استخراج الابرة من داخل تجويف المعدة تحت جهاز الاشعه C-Arm وتم اصلاح مكان الابرة برقعة من منديل البطن.

المشاركون فى الجراحة 

وشارك فى هذه الجراحة الدكتور ياسر عادل عايش والدكتور السيد الطويل مقيم الجراحة والدكتور حسام فايز استشارى التخدير والرعايات الحرجة.

 

 بدوره وجه الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير المستشفي الشكر للفريق الجراحي نظرا لدقة الجراحة التى اجريت، وفق تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبيه المتخصصه والدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة القضاء على قوائم الانتظار واجراء العملية على الفور متى صدر للحالة قرار وزارى او تعالج بنظام التامين الصحى.

الدكتور محمد حسن زيدان 

وقال الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة: “نستخرج القرار الوزارى على نفقة الدولة لمن لم يتمتع بمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولا يترك المواطن بدون مظلة علاجية مهما كانت التكلفة، وذلك طبقا لما يرد فى الاستمارة العلاجية والموقع عليها من اللجنة الثلاثية، حيث بالفعل يتم استعجال القرار ويصدر فى اقرب وقت لإحساسنا بحاجة المريض فى سرعة تلقى العلاج”. 

إجراء 8 عمليات بقسم الجراحة بمستشفى طوارئ فاقوس في الشرقية

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفارنائب رئيس الوزراء

وأضاف: يأتي ذلك   تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، وأيضا ما يتوافق مع المبادرات الصحية وعلى رأسها القضاء على  قوائم الانتظار التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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تدريب اطباء الجراحة والعظام الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى طوارئ فاقوس محافظة الشرقية الدكتورة بسمة سليم عضو فريق الجودة بالمستشفى اجراءات التحقق الصحيحة تسجيل الاجراء الطبي بالشكل الصحيح

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