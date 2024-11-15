مستشفى فاقوس بالشرقية تستقبل لجنة لمتابعة العناية المركزة وقسم الصدرية

استقبل الدكتور محمد عرفات المدير العام لمستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، اليوم الدكتورة سوزان سليمان، ومعها ناهد شاهين، من إدارة الأمراض الصدرية والدرن بمديرية الشؤون الصحية.

وتم المرور على مستوصف الصدر كما تم تفقد السجلات الطبية لمرضى الدرن وتم التأكد من صرف الجرعات الدوائية بما يتناسب مع وزن المترددين،كما تم الاطمئنان على توافر جرعات الدرن طبقا للتردد

احدى زيارات اليوم -فيتو

رشا السيد من تمريض المديرية

كما استقبل عرفات اليوم ايضا رشا السيد من إدارة التمريض بالمديرية، حيث تفقدت خلال الزيارة سير العمل بالعناية المركزة والأقسام الداخلية.

وكذلك تم التأكد من أن التمريض يتلقي التدريب الجيد لهيئة التمريض وتطبيق خطه الرعاية التمريضية والتسليم والتسلم طبقا لمعايير الجودة وحصول المرضى على كافة أوجه الرعاية الصحية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هانى مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة

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