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صحة الشرقية تنفذ حملة للتبرع بالدم بمستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية تنفذ
صحة الشرقية تنفذ حملة للتبرع بالدم بمستشفى فاقوس المركزى

 أكد الدكتور محمد عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى، أن الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير بنك الدم بالمستشفى، قام اليوم بتنفيذ حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع البنك التجميعى بمستشفى فاقوس وقرية السعديين بأبو شلبى مركز فاقوس.

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استمرار حملات التبرع بالدم 

 مشيرا إلى استمرار حملات التبرع بالدم، وذلك بالتنسيق من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس، وذلك حرصًا على إنقاذ الأرواح.

 

تقديم توعية للمتبرعين 

 وقال عبدالعظيم إن حملة للتبرع بالدم تمت اليوم بالتعاون مع بنك الدم بفاقوس، وذلك  للاسهام  فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية، مع تقديم توعية للمتبرعين  عن فوائد التبرع  بالدم وتقديم شرح كافي لموانع التبرع، وأسفرت الحملة عن رصيد 215 كيس لبنك الدم.

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اتباع سياسات مكافحة العدوى 

 وقال مدير بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي إن المستشفى به بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدي  نخبة متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى. 

وقدمت إدارة المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي ببنك الدم والمشرفين على الحملات، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.   

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قرية السعديين مركز فاقوس محافظة الشرقية البنك التجميعى مستشفي فاقوس الدكتور محمد عرفات مدير عام مستشفى فاقوس الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير بنك الدم التجميعى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

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