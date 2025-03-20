تطورات جديدة بشأن واقعة مقتل شاب على يد بائع شاي بالشرقية (صور)

شهد مركز فاقوس في محافظة الشرقية الساعات الماضية واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد بائع شاي أمام مستشفي فاقوس العام، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وأصدرت النيابة العامة بمركز فاقوس اليوم الخميس قرارا بحبس بائع شاي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا من مستشفي فاقوس العام يفيد وصول الشاب "محمود. م" 28 عاما (موظف) مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس (جثة هامدة) إلى المستشفى متأثرا باصابته بطعنة نافذة في الصدر.

مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو1

على الفورانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة صاحب كشك شاي حيث نشبت بينهما مشادة لفظية أمام مستشفي فاقوس العام أثناء زيارة المجنى عليه لحماته بالمستشفي بسبب ركن المركبة المملوكة للاخير،وتعدى عليه صاحب الكشك بسلاح أبيض سدد له به طعنة نافذة استقرت في صدره لتودي بحياته.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو2

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

المجنى عليه،فيتو

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.