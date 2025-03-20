الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطورات جديدة بشأن واقعة مقتل شاب على يد بائع شاي بالشرقية (صور)

المجنى عليه،فيتو
المجنى عليه،فيتو

شهد مركز فاقوس في  محافظة الشرقية الساعات الماضية واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد بائع شاي أمام مستشفي فاقوس العام، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

بائع شاي يطعن شابا أمام مدخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية (صور)

وأصدرت النيابة العامة بمركز فاقوس اليوم الخميس قرارا بحبس بائع شاي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو
مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا من مستشفي فاقوس العام يفيد وصول الشاب "محمود. م" 28 عاما (موظف) مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس (جثة هامدة) إلى المستشفى متأثرا باصابته بطعنة نافذة في الصدر.

 

<span style=
مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو1

على الفورانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة صاحب كشك شاي حيث نشبت بينهما مشادة لفظية أمام مستشفي فاقوس العام أثناء زيارة المجنى عليه لحماته بالمستشفي بسبب ركن المركبة المملوكة للاخير،وتعدى عليه صاحب الكشك بسلاح أبيض سدد له به طعنة نافذة استقرت في صدره لتودي بحياته.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو2
مكان جريمة مقتل شاب فاقوس،فيتو2

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

المجنى عليه،فيتو
المجنى عليه،فيتو

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل شاب بالشرقية جرائم محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

جامعة القناة تعقد ندوة دينية حول الفتاوى والأحكام الرمضانية (صور)

ضبط مدير مطبعة بتهمة الطباعة التجارية بدون تصريح فى السلام

ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية

إشادات عالمية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر.. الأمم المتحدة: تمثل تحولًا نحو نموذج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية.. وخطوة مهمة للقضاء على الفقر

صحة الشرقية: فحص المقبلين على الزواج بالعاشر من رمضان

مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة  يتابع سير امتحانات الميدترم (صور)

تصفيات آسيا للمونديال، أستراليا تتقدم على إندونيسيا بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

أستراليا تقسو على إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

الإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصدقة في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية