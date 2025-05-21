صحة الشرقية: نشاط مكثف بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بفاقوس

أكد الدكتورمحمد عرفات، مدير عام مستشفى فاقوس المركزى قيام الفريق الطبي لمناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى بإجراء ثمانية مناظير حيث تنوعت ما بين قنوات مرارية وقولونى ومعدة، حيث تم إجراء منظار للقنوات المرارية لحاله عمرها ٧٣ عاما تعاني من تليف كبدى مزمن مع اصفرار بالعين والجلد مما استدعى المنظار المرارى للتشخيص ERCP حيث تبين وجود انسداد بالقنوات المرارية لوجود حصوات وتم تركيب دعامة.

منظار قولونى تشخيصى

كما تم أيضا إجراء منظار قولون تشخيصى ضمن المبادرة الرئاسية لتشخيص الأورام السرطانية حيث تبين وجود ورم بالجزء الأكبر من القولون مع التهابات شديدة وجيوب بالقولون، وتم التوصية بعمل منظار قولونى مصاحب بالموجات الصوتية.

ستة مناظير بالمعدة

كما تم عمل ستة مناظير بالمعدة منهم خمس حالات استقبلوا بشكوى من قىء دموى وبراز مدمم وبعد المنظار التشخيص بالمعده تبين وجود دوالى بالمعده والمريء وتم ربط الدوالى والحالة السادسة عمرها ستون عاما وبتاريخ مرضى تتبين ان بها قصور بالقلب مع وجود احتقان بالمعدة والتهاب شديدة ودوالى المعدة وتم ربط الدوالى وتم خروج الحالات تحسن.

الشكر لأطباء المناظير بالمستشفى

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي المكون الدكتور محمد غنيم أستاذ مساعد جهاز هضمي وكبد جامعة الأزهر، والدكتور ايمن شوقي مدرس مساعد مستشفى الحسين جامعة الأزهر، والدكتورة جيهان البحبوح رئيس قسم الباطنه د/عمرو عكيلة أخصائي المناظير الجهاز الهضمي، د.منصور جندية أخصائي مناظير الجهاز الهضمى، د.عبد الستار عبد الغني أخصائي مناظير الجهاز الهضمي د/محمد عباس التخدير والعناية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

وذلك وبناء على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبإشراف الدكتور محمد نور الدين مشرف اللجنة العلمية والمناظير بالمديرية وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والسعى لدقة التشخيص حرصًا على تحقيق زيادة في معدلات الشفاء.

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