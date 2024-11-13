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مستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية تنجح في إجراء جراحة دقيقة

مستشفى طوارئ فاقوس
مستشفى طوارئ فاقوس

 أجرى الدكتور محمد شلتوت رئيس قسم العظام  بمستشفى طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية عملية جراحية دقيقة، حيث تم  تثبيت كسر متفتت بمنتصف عظمة الكعبرة اليمني بشرائح ومسامير لطفل 13 سنة. 

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وقال شلتوت إنه قام بإجراء الجراحة لدقتها وصعوبتها، وقد أجريت بنجاح حيث ساعده فى ذلك الدكتور حسام فايز استشارى التخدير بذات المستشفى، وذلك باستخدام جهاز ال C Arm تحت التخدير الكلي.

 

ووجه  الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير مستشفى  طوارئ فاقوس الشكر للفريق الطبي ومعهم السيد الجزار بتمريض العمليات هبه محي وهنادي إشراف العمليات.

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 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة  والتى تتماشى مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات لتعليمات الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة  الشرقية. 

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