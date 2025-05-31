السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تنظم ثلاث أيام علمية بمستشفى الزقازيق العام

صحة الشرقية ثلاث
صحة الشرقية ثلاث أيام علمية بمستشفى الزقازيق العام -فيتو

 أكد الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، أنه تم تنظيم اليوم السبت ثلاث أيام علمية بالأقسام المختلفة.

صحة الشرقية: نشاط مكثف بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بفاقوس

توجيهات المحافظ ووكيل الصحة 

 يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الأطباء وتنويع الأنشطة العلمية بين محاضرات علمية وورش عمل ويتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

 

أدلة العمل الإكلينيكية 

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إنه تم الكشف الطبي على عدد كبير من المرضى بحضورالدكتور أحمد نوفل أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بجامعة الزقازيق مع توضيح طرق الفحص والتشخيص ووصف العلاج طبقًا لأحدث أدلة العمل الإكلينيكية، حيث تناول اليوم الكثير من المناظرات بين الأطباء الحضور والدكتور أحمد نوفل والدكتورة أميرة المتولى. 

 

الدكتور أحمد نوفل 

 وفى نهاية اليوم قامت الدكتورة أميرة المتولي باسم قسم الجلدية بتقديم درع تكريم الدكتور أحمد نوفل تقديرًا لعلمه ومجهوده ولشخصه، كما وجهت خالص الشكر الحضور وللشركات الراعية لليوم العلمى. 

 

الدكتور تامر عارف رئيس قسم الاطفال 

 كما انعقد أيضا اليوم العلمي لقسم الأطفال تحت إشراف الدكتور مدير المستشفى  والدكتور تامر عارف رئيس قسم الأطفال بالتعاون مع  إدارة الكلى بالشرقية بقيادة الدكتورة سارة الشرقاوي مدير إدارة الكلى. حيث تم إلقاء محاضرتين. 

 

محاضرتان فى اليوم العلمى لقسم الأطفال 

 جاءت المحاضرة الأولى بعنوان Chronic Kidney Disease In Chuldren، وقام بإلقائها الدكتورة سارة الشرقاوي، كما جاءت المحاضرة الثانيه بعنوان Acute Kidney Injury In Children ألقتها الدكتورة منى مرسي استشاري حديث الولادة بمستشفى الزقازيق العام، وذلك وسط حضور إطباء الأطفال ومتدربي الزمالة بالمستشفى.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية لمتابعة انتظام العمل

الدكتورة مروة فتحى أخصائى الباطني 

 كما قامت الدكتورة مروة فتحي  أخصائي الباطنة ومدرب الزمالة المعتمد بإلقاء محاضرة علمية تحت شعار  التعليم الطبي المستمر ورفع الكفاءة، وذلك فى اليوم العلمي لقسم الباطنة  تحت رعاية الدكتور هاني سعد مغاريوس استشاري الباطنة، وبحضور لفيف من أطباء الباطنه  ومتدربي الزمالة بالقسم والصيادلة الكلينيكال اليوم أيضا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام محافظة الشرقية ثلاثة ايام علمية الدكتورة اميرة المتولى رئيس قسم الامراض الجلدية يوما علميا الدكتور احمد نوفل استاذ الامراض الجلدية والتناسلية جامعة الزقازيق

مواد متعلقة

صحة الشرقية: نشاط مكثف بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بفاقوس

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية لمتابعة انتظام العمل

صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات

جزاءات رادعة لأطباء وفنيين بمستشفى أبو كبير في جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية (صور)

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

الأسئلة ناقصة، شكاوى أولياء أمور الشهادة الإعدادية من النموذج "ج" باللغة العربية

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

الهندية بـ210 جنيهات، التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

تأييد حبس حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية