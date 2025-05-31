صحة الشرقية تنظم ثلاث أيام علمية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، أنه تم تنظيم اليوم السبت ثلاث أيام علمية بالأقسام المختلفة.

توجيهات المحافظ ووكيل الصحة

يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الأطباء وتنويع الأنشطة العلمية بين محاضرات علمية وورش عمل ويتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

أدلة العمل الإكلينيكية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إنه تم الكشف الطبي على عدد كبير من المرضى بحضورالدكتور أحمد نوفل أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بجامعة الزقازيق مع توضيح طرق الفحص والتشخيص ووصف العلاج طبقًا لأحدث أدلة العمل الإكلينيكية، حيث تناول اليوم الكثير من المناظرات بين الأطباء الحضور والدكتور أحمد نوفل والدكتورة أميرة المتولى.

الدكتور أحمد نوفل

وفى نهاية اليوم قامت الدكتورة أميرة المتولي باسم قسم الجلدية بتقديم درع تكريم الدكتور أحمد نوفل تقديرًا لعلمه ومجهوده ولشخصه، كما وجهت خالص الشكر الحضور وللشركات الراعية لليوم العلمى.

الدكتور تامر عارف رئيس قسم الاطفال

كما انعقد أيضا اليوم العلمي لقسم الأطفال تحت إشراف الدكتور مدير المستشفى والدكتور تامر عارف رئيس قسم الأطفال بالتعاون مع إدارة الكلى بالشرقية بقيادة الدكتورة سارة الشرقاوي مدير إدارة الكلى. حيث تم إلقاء محاضرتين.

محاضرتان فى اليوم العلمى لقسم الأطفال

جاءت المحاضرة الأولى بعنوان Chronic Kidney Disease In Chuldren، وقام بإلقائها الدكتورة سارة الشرقاوي، كما جاءت المحاضرة الثانيه بعنوان Acute Kidney Injury In Children ألقتها الدكتورة منى مرسي استشاري حديث الولادة بمستشفى الزقازيق العام، وذلك وسط حضور إطباء الأطفال ومتدربي الزمالة بالمستشفى.

الدكتورة مروة فتحى أخصائى الباطني

كما قامت الدكتورة مروة فتحي أخصائي الباطنة ومدرب الزمالة المعتمد بإلقاء محاضرة علمية تحت شعار التعليم الطبي المستمر ورفع الكفاءة، وذلك فى اليوم العلمي لقسم الباطنة تحت رعاية الدكتور هاني سعد مغاريوس استشاري الباطنة، وبحضور لفيف من أطباء الباطنه ومتدربي الزمالة بالقسم والصيادلة الكلينيكال اليوم أيضا.

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