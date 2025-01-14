الثلاثاء 14 يناير 2025
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صحة الشرقية: تمريض المديرية يتابع العمل بفاقوس المركزي

تمريض المديرية يتابع
تمريض المديرية يتابع العمل بفاقوس المركزي

استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى  بالشرقية اليوم زيارة لجنة من تمريض المديرية ضمت مها سليم وسلوى سليمان  من إدارة التمريض بصحة محافظة الشرقية. 

نشاط مكثف بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

زيارة تمريض المديرية 

 تم  خلال الزيارة متابعة سير العمل بالاستقبال  وعناية الأطفال وعناية  الكبد ووحدة الكلى الصناعى والعمليات والعناية المركزة  كما تم التأكد من التدريب الجيد لهيئة التمريض وتطبيق خطه الرعاية التمريضية والتسليم والتسلم طبقا لمعايير الجودة وحصول المرضى على كافة أوجه الرعاية الصحية مع مناظرة السجلات الطبية.

 

تمريض صحة الشرقية يتابع فاقوس المركزى يالشرقية -فيتو
تمريض صحة الشرقية يتابع فاقوس المركزى يالشرقية -فيتو

لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية ايضا

كما استقبل عرفات اليوم أيضا لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية وذلك فى إطار الحرص الدائم على تحسين جودة الرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمشاركة فى  التطور الذي تشهده الخدمات الطبية بالمستشفى. 

إدارة الكلى بصحة الشرقية 

اللجنة التى زارت المستشفى ضمت المهندسون محمد عزت مدير الإدارة الهندسية وماهر النجار رئيس قسم الصيانة وخالد عبد القادر فنى أجهزه طبية  وداليا محمد  مهندس مدني بالمديرية بالاضافة الى هانى ابراهيم وايمان عواد من إدارة الكلى بالمديرية. 

صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

تفقد الدور الرابع بوحدة الكلى الصناعى 

جاءت هذه الزيارة لتفقد الدور الرابع بوحدة الكلى الصناعى وذلك تمهيدا لاستلامه بعد رفع كفاءته  والذي يتم تطويره  بالتعاون مع المجتمع المدني بقيمه تقديرية ٣مليون جنيه وذلك برعاية الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية. 

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الدكتور محمد عرفات لجنة من تمريض المديرية مها سليم سلوى سليمان ادارة التمريض صحة المديرية محافظة الشرقية

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