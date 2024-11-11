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نجاح عملية استئصال كتلة سرطانية تحت الكتف من مريضة بالشرقية

نجاح عملية استئصال
نجاح عملية استئصال كتلة سرطانية تحت الكتف من مريضة

 أكد الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى أن الفريق الطبي نجح اليوم بقيادة الدكتور وائل عيد مهدى استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام بالمستشفى من إجراء جراحة ذات مهارة لحالة عمرها أربعين عامًا بمحافظة الشرقية. 

إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء في مستشفى فاقوس المركزى

كتله تحت الكتف sub scabular mass

 حيث كانت تعانى  من كتلة تحت الكتف sub scabular massو بعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة تم استئصال الكتلة وإرسالها للتحليل الباثولوجي تحت تأثير التخدير الكلى. 

الحالتان مستقرتان وتحت الملاحظة 

كما تم استئصال كيس دهني بمنطقة الشرج لحاله عمرها ٢٩ عاما تحت تأثير التخدير النصفي والحالتان الآن مستقرتان وتحت الملاحظة والعلاج لحين التعافي.

 

الشكر للفريق الطبى على مهاراته 

 وقدم الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي وعلى رأسهم  وائل عيد مهدى استشارى الجراحة العامة وجراحة الأورام والدكتور السيد الحسين الطويل أخصائي الجراحة العامة  بالإضافة إلى الدكتورة أسماء أحمد حامد أخصائي التخدير.

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية 

 يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وطبقا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والتى تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى    

 

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الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس الفريق الطبي والدكتور وائل عيدمهدى استشاري جراحة الاورام اجراء جراحة ذات مهارة بمحافظة الشرقية

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