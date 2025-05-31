الصبر رداؤها والعدل مطلبها والثبات خيارها الوحيد

إن الله يسوق الظالم إلى هلاكه جزاء ظلمه لغيره من العباد، فلو يعلم من يقترف ظلمًا أو يظلم غيره بغير وجه حق وبدون رحمة وبدون خوف من الله؛ أي عذاب سيواجه في الدنيا وفي الآخرة؛ لما ظلم ولما أجرم في حق غيره.. يقول الله تعالى شأنه في سورة طه في (الآية 111) محذرا جميع خلقه من عاقبة الظلم وجزاء الظالمين: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾.



وعد فتاة عزيزة النفس والصبر رداؤها

غابت الأم تاركة ابنتها وحيدة رفيقة الأحزانِ وأوجاعِ الزمانِ ووحشة المكانِ. ورغم ذلك استطاعت وعد أن تبني جسرا وضَعَت عليه أقدامها لتعبُرَ فوق الألمِ وتتخطى كل الأوجاعِ لتحفظ إيمانها، وتجدد صبرها قبل لحظات النفاد، وتحمي آخر حوائط ثباتها تجنبا للسقوط وقبل الانهيار التام..

فهي لم تداهن ولم تنافق أحدا ولم تخضع قَطُّ لمقاصد دنيئة من بشر بعضهم أدنى من الدناءة نفسها. فقط هي تشكو بثها وحزنها إلى الله فهو مولاها ومعينها، ترجوه دوما وتدعوه ليُفرِّج عنها كل كُربِها ويُهوِّن عليها كل هَمٍ وحزن، تستعين بنوره ليضيء دروب صبرها ويقويها.

ورغم كل شيء لم تنكسر وعد ولم تستسلم رغم ما بها من نصَب ووصَب؛ ورغم الظلم والقهر؛ فما زالت وعد عزيزة النفس قوية الإرادة، وذلك لحُسن ظنها بربها الذي أغناها عن الناس وقَوَّاها ودعَّم ثباتها وجمَّل صبرَها وخلَقَ سلامها النفسي والروحي..

وعد فتاة عزباء حسناء، أنيقة مهذبة دمثة الخُلق، قوية الإرادة والعزيمة.. حظيت وعد بجمالَ الأنثى وحياءَها، وقوةَ الرجل وجرأته، تحمل قلبا راضيا فلا تطمع في حق غيرها، ونفسًا عفيفة لتقاوم مغريات الحياة الدنيا، وعقلا حكيما لتستطيع التعامل مع مَن حولها بهدوء ورجاحة وذكاء، أخلاقها تاجها ورزانتها مبدأها.

وعد فتاة قوية الإرادة والعدل مطلبها

منحها الله قوة وطاقة هائلة على مواجهة الأشرار لتواجه فسادهم وإفسادهم بل وانحرافاتهم وتجاوزاتهم، فهي تعمل معلمة في مدرسة من بين مجموعة مدارس داخل حرم واحد، في إحدى دول إفريقيا الوسطى..

غريبة وحيدة لكن تبدو عليها القوة دائما والشجاعة والثبات والثقة بالنفس، فعلى الرُغم مما بها من أوجاع ومآسي إلا إنها تقف على أرض صُلبة فتقول الحق في وجه كل من طغى على حقوقها وتجبَّر، ولا تخشى في قول الصدق لومة لائم..

وعد تواجه عصابة متوحشة ورغم توحشهم وشرهم؛ لا تخشاهم ولا تتوانى عن السير في طريق الحق حتى تُثبت حقها وتسترده.

ما إن تشرق شمس يوم جديد حتى تواجه وعد ظلما جديدا وافتراءاتٍ مكذوبة مِن الذين يقفون لها بالمرصاد، ويلفِّقون لها التهم الباطلة والمكذوبة لتعطيل مسيرتها العلمية والمهنية وحرمانها من كل مستحقاتها.

وبهدف إبعاد وعد عن المشهد تماما حتى لا تنفضح مخالفاتهم القانونية والمهنية والإنسانية، وتتبيَن جرائمهم المُشينة خلف جدران تلك المدرسة التي اتخذت منها مديرتها -هناك- وكرا للثعابين الإفريقية السامة تبتغي لدغ وعد من حيث لا تدري، لكن وعد مازالت واعية منتبهة ثابتة جسورة مرفوعة الرأس دائما، لا تتهاون ولا تتنازل عن حقوقها لمن لا يستحقها من الذين لا يريدون لها الوجود لأنهم يعْلَمون أنها أحَّقُ منهم وأجدر.



وعد فتاة ذات خلق والثبات خيارها الوحيد

ما زالت وعد تؤدي رسالتها ودورها على الوجه الذي يرضي ربها أولا وأخيرا، وبكل أمانة وإخلاص في تلك المدرسة المحاطة بظلمة قلوب القاسطين وجبروت الجائرين المائلين عن طريق الحق.. (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) أما المتَّقون ففي جنات وعيون.

تقف وعد -بطولها- رهينة التحقيقات في تُهَم يعلم الله والجميع أنها بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فهي المتهمة البريئة دائما، بل هي صاحبة القضية هي المجني عليها هي الضحية.



ولأنها لم ترض الضَيمَ لنفسها ولا المذلة ولا المساس بكرامتها ؛ لم تنكسر ولم تستجب لكل محاولاتهم الخبيثة لاستغلالها وابتزازها، وأبت أن تخضع لدنائتهم ومكرهم، فلم تُسلِّم أسلحتها التي صنعتها بإيمانها بعدالة قضيتها لأنها على يقين بأنها على حق ومن حولها على باطل..

فهل يمكن لوعد أن تتحمل أعباء ثبات جديد ومواجهات جديدة حتى يأتيها قضاء الله العدل من حيث لا تَحتسِب! هذا ما ستتكشف عنه الأيام المقبلة.



☆ تنبيه: هذا المحتوى من خيال الكاتب، ولا يمت للواقع في شيء، إلا من جهة طبائع نفوس البشر المتشابه في كل مكان وزمان، وأي تشابه بين وعد مع أحداث وشخوص حقيقيين فلا يُسأل الكاتب عنها، الكاتب مسئول فقط عمَّا كتب وليس عمَّا سيفهمه القارئ.

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