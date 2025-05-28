الصبر من سمات النفس المطمئنة

مشاهد مثيرة في رحلة موسى والخضر وعلى قدر غرابة أحداثها على قدر ما فيها من عِبر ومفاتيح علم ودلائل وغَيبٌ لا يعلمه إلا الله، لكن يكشف بعض غيبه لقليل من عباده المصطفين. موسى يسعى في رحلة مثيرة لطلب العلم، وما أشقاها من رحلة رغم قيمتها وأهميتها، فالحكمة ضالة المؤمن الواعي، المؤمن البصير الرشيد.



يلتقي موسى بالعبد الصالح وهو عبد من عباد الله آتاه رحمة وفضلا كبيرا، وعلَّمه ربه من لدُنه حكمة وعلما من الغيبيات بحيث يرى ما لا يراه الآخرون، ويبصر ما لا يبصره غيره ممن حوله في ذلك الوقت، أثناء تلك الرحلة أراد موسى أن ينهل من هذا العلم، فكانت هذه المشاهد التي لم يذكر القرآن لها مكانا ولا زمانا ولا أسماء شخصياتها الرئيسية أو الفرعية إلا اسم موسى عليه السلام.



ومازلت عند اعتقادي بأن هذه الرحلة كانت قبل البعثة وقبل المواجهة المرتقبة بين موسى وفرعون.. وإن لم يذكر القرآن البُعد الزماني والمكاني للقصة فيكفينا قول ربنا حين قال للنبي محمد -صلى الله عليه وسلَّم-: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ"، "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا".



والبداية كانت عند موسى

موسى -بكل أدب- يقدم الطلب: هل أتبعك على أن تعلّمني مما علمت رشدا؟!

الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا! وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟!

موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.

الخضر: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

موسى: لك هذا يا سيدي

اتفقا ثم انطلقت السفينة حتى عرض البحر.



- فجأة ينهض الخضر ليخرق السفينة..

موسى في أول اعتراض: لقد جئت شيئا إمرا!

الخضر يذكره: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا..

موسى معتذرا: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ولا تحملني فوق طاقتي فما تفعله أكبر من طاقة التحمل فعاملني بيسر ورفق أيها الرجل الصالح.



- الخضر يتقدم ويقتل الغلام..

موسى يفقد ثباته ويغضب وينفعل ويستنكر بشدة: لقد جئت شيئا نُكرا، شيئا فظيعا لا يتحمله ضمير الإنسانية!

الخضر غاضبا للمرة الثانية: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا!

موسى يتمالك أواصر فؤاده ويتصبر رغم ما بداخله من غضب واستنكار وكأنه يقول ما هذا! أصاحبت معلما أم مفسدا في الأرض، رغم ذلك قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا!



- الخضر يبنى جدارا متصدعا..

موسى ويبدو عليه هدوء لا يفارق الغرابة: لو شئت لاتخذت عليه أجرا!، لم يستطع الخضر أن ينتظر على موسى أكثر من ذلك فهو يعلم أن عقل موسى البشري لا يمكنه تقبُّل ما يحدث فقال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.



لم تكن مشاهد درامية من تأليف بشر بل هي وقائع فعلية بأمر من الله، مشاهد من شأنها تلقين دروس تعليمية مفيدة لموسى عبر رحلته مع العبد الصالح الذي أتاه الله بعضا من علم غيبه.. وهذا معناه أن موسى لم يكن نبيا رسولا في وقتها وإلا كان الحوار مباشرا بينه وبين الله كما حدث فيما بعد.



وبالنظر إلى الثلاثة مواقف، تجد أنها صدرت عن رجل واعٍ علم من الله ما لم يعلمه موسى في حينه.. لقد خرق السفينة ليعيبها لأنه يعلم أن على الجانب الآخر يوجد ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا وافتراء وجبرا، وتلك السفينة كانت ملكا لمساكين.. هذا عمل إنساني وأخلاقي وموقف نبيل مثلما كان بناء الجدار أيضا عملا إنسانيا خشية من أن ينهار الجدار الآيل للسقوط فيتكشف كنز الطفلين اليتيمين فينهال عليه أهل القرية البخلاء الذين رفضوا أن يضيفوا الرجلين الغريبين عن القرية..

ولأن العبد الصالح يعلم ذلك فقام بفعل ما فعله خوفا على كنز اليتيمين الذي تركه لهما أبوهما الصالح، وبدون انتظار أجر من أحد. أما عن قتل الغلام فهذا ربما كان درسا قاسيا لموسى ليتعلم كيف يكون مطيعا لربه منفذا ما سيأمره به ربه فيما بعد، ودون تردد أو تكاسل أو تهاون في تنفيذ أوامر الله التي فيها حكمة بالغة.

وهذا ما قاله العبد الصالح ليزيل دهشة موسى ودهشتنا أيضا: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا} (الكهف 80 /81).. ومما يؤكد أن كل شيء بقدرة الله ومشيئته وأمره؛ قال العبد الصالح في آخر كلامه لموسى: {وما فعلته عن أمري} أي أن كل ما فعله ذلك المُعلم في المشاهد الثلاث كانت بأمر من الله سبحانه: “وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلك تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا” ( الكهف 82).

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