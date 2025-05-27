مصرع مُسن دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السحارة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، مصرع شخص مُسن بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان «السحارة» المغلق بقرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف، وذلك رغم تحذيرات المواطنين له بعدم العبور، وأسفر الحادث أيضًا عن نفوق الحمار الذي كان يمتطيه.

وتلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار الركاب القادم من القاهرة باتجاه أسيوط، وأحد المواطنين أثناء عبوره المزلقان المذكور من الجهة المخالفة، رغم غلق البوابة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يُدعى «محمد ر. ع.»، 63 عامًا، مقيم بقرية تزمنت الغربية، وكان يمتطي حمارًا وقت وقوع الحادث. وعلى الرغم من استغاثات وتحذيرات الأهالي له بعدم العبور، أصر على تخطي المزلقان المُغلق في توقيت مرور القطار، فوقع الاصطدام على الفور.

وأسفر الحادث عن وفاته في الحال، إلى جانب نفوق الحمار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف اللازم على الجثمان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.