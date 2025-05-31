مفوض الأونروا ينتقد الحكومة الإسرائيلية: اتهاماتها لنا دون أدلة

اشتكى مفوض الأونروا من الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى المنظمة.

وقال مفوض الأونروا: “الحكومة الإسرائيلية وجهت إلينا اتهامات خطيرة منذ أكثر من عام دون أدلة أو إجراءات قانونية سليمة”.

عدوان بلا هوادة، الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال دمرت منازل 14 عائلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية على غزة إلى 54321 شهيدا و123770 مصابا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54321 شهيدًا و123770 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت مصادر طبية، أن "من بين الحصيلة 4058 شهيدًا، و11729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة

وبحسب الوكالة: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدًا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم”.

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