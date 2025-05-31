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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية على غزة إلى 54321 شهيدا و123770 مصابا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54321 شهيدًا و123770 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.
 

وأفادت مصادر طبية، بأن "من بين الحصيلة 4058 شهيدًا، و11729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب الوكالة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدًا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم".

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حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة

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