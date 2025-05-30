الأمم المتحدة: الوضع الكارثي بغزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة: "نواصل مع شركائنا تقديم الدعم للمحتاجين في قطاع غزة رغم القيود على المساعدات"، مضيفا أن الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت منظمة اليونيسف، إن أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة.

إصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال قبل تسلمهم مساعدات إنسانية في غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية في محيط محور نتساريم وسط غزة.

الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في وقت سابق: ندين استخدام دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي.

استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمدا.. تدخل الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه".

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "الاحتلال يفشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصري.

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