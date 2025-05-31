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خارج الحدود

عرضت حياتهم للخطر، آليات إسرائيلية تستفز حجاجا في جنين وتصطدم حافلتهم عمدا (فيديو)

آليات إسرائيلية
آليات إسرائيلية تستفز حجاجا في جنين

ارتكبت آليات عسكرية إسرائيلية استفزازا خطيرا بحق حافلة تقل حجاجا فلسطينيين في مدينة جنين بـالضفة الغربية، مما عرض حياتهم للخطر، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي.


ووثق مقطع فيديو تعرض الحافلة الصغيرة لتحرش من قبل عربات عسكرية إسرائيلية مصفحة، حيث اصطدمت إحدى المركبات الضخمة بمؤخرة الحافلة، مما تسبب في حالة ذعر بين الركاب والمشاة في المكان.

وبدافع الخوف، سارع الركاب إلى فتح أبواب الحافلة والنزول منها خشية تفاقم الموقف بعد أن أقدمت آلية أخرى ضخمة على تكرار التحرش الخطير بالحافلة والإضرار بها وإرهاب ركابها.

ولم تقتصر المواجهة على ذلك، حيث وقفت عدد من النساء كحاجز بين الحافلة والآليات العسكرية الإسرائيلية، لمنعها من مواصلة الاعتداء.

وخلف الحادث أضرارا مادية في هيكل الحافلة، دون وقوع إصابات بشرية.

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اليات عسكرية اسرائيلية حافلة حجاجا فلسطينيين مدينة جنين الضفة الغربية

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