بعد اقتحامه، جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي فوق مسجد بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، اليوم الخميس، مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي فوق مسجد بالضفة الغربية

وأكدت أن جنود جيش الاحتلال رفعت العلم الإسرائيلي فوق قبته، قائلة: إن "قوات الاحتلال رفعت العلم الإسرائيلي فوق قبة مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس للاجئين".

جنود الاحتـ.لال يرفعون "العلم الإسرائيلي" على مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس في طولكرم... pic.twitter.com/vUQJazaGgl May 29, 2025

المخطط الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية سيفجر الأوضاع بالمنطقة

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر الدسوقي، الخبير الاستراتيجي، أن تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية، تأتي تأكيدا لرفض إسرائيل لـقرارات الشرعية الدولية، وانتهاك للقانون الدولي والإنساني.

إسرائيل في مأزق كبير

وقال في تصريح لـ “فيتو”: “الملاحظ أن إسرائيل فى مأزق كبير، حيث إنها بدأت تتعرض لانتقادات مباشرة وحادة خاصة من جانب حلفائها بسبب العدوان المستمر وحرب الإبادة والتجويع التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي تجاوز كافة الحدود الإنسانية والقانونية”.

بيان ثلاثي يحذر إسرائيل

وتابع: "أثارت هذه الانتهاكات تحفظات لدى العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبريطانيا، وأدى ذلك إلى إصدار البيان الثلاثي محذرا إسرائيل.. وهددت بريطانيا بفرض عقوبات على إسرائيل ورئيس الوزراء الأمريكي طالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة".

هل تراجعت الدول عن دعم إسرائيل؟

وأوضح الدسوقى أن هذه الدول هى الدول الرئيسية التي كانت تقدم الدعم المستمر لإسرائيل وبالتالي جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أثارت انتقاداتها، وأصبحت تشعر بالخزي وبناء عليه تطالب نتنياهو بوقف الحرب خاصة وأن استمرار المخطط الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية سيؤدى إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة.

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