الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اقتحامه، جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي فوق مسجد بالضفة الغربية (فيديو)

العلم الإسرائيلي
العلم الإسرائيلي فوق مسجد بالضفة الغربية، فيتو

 أفادت وسائل إعلام الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، اليوم الخميس، مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

 

جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي فوق مسجد بالضفة الغربية

 وأكدت أن جنود جيش الاحتلال رفعت العلم الإسرائيلي فوق قبته، قائلة: إن "قوات الاحتلال رفعت العلم الإسرائيلي فوق قبة مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس للاجئين".

 

المخطط الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية سيفجر الأوضاع بالمنطقة

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر الدسوقي، الخبير الاستراتيجي، أن تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية، تأتي تأكيدا لرفض إسرائيل لـقرارات الشرعية الدولية، وانتهاك للقانون الدولي والإنساني.

 

إسرائيل في مأزق كبير

وقال في تصريح لـ “فيتو”: “الملاحظ أن إسرائيل فى مأزق كبير، حيث إنها بدأت تتعرض لانتقادات مباشرة وحادة  خاصة من جانب حلفائها بسبب العدوان المستمر وحرب الإبادة والتجويع التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي تجاوز كافة الحدود الإنسانية والقانونية”.

 

بيان ثلاثي يحذر إسرائيل

وتابع: "أثارت هذه الانتهاكات تحفظات لدى العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبريطانيا، وأدى ذلك إلى إصدار البيان الثلاثي محذرا إسرائيل.. وهددت بريطانيا بفرض عقوبات على إسرائيل ورئيس الوزراء الأمريكي طالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة".

 

هل تراجعت الدول عن دعم إسرائيل؟ 

وأوضح الدسوقى أن هذه الدول هى الدول الرئيسية التي كانت تقدم الدعم المستمر لإسرائيل وبالتالي جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أثارت انتقاداتها، وأصبحت تشعر بالخزي وبناء عليه تطالب نتنياهو بوقف الحرب خاصة وأن استمرار المخطط الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية سيؤدى إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقانون الدولي.. يحاول فرض السيادة على الضفة الغربية.. وخبراء: الكيان الصهيوني في مأزق.. شبح جنوب إفريقيا العنصري يلاحقه

خبير: المخطط الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية سيفجر الأوضاع بالمنطقة

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون في الضفة الغربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق طولكرم الضفة الغربية مخيم نور شمس العلم الإسرائيلي

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم

سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور موراج

الأكثر قراءة

رغبة ريفيرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 مايو 2025 (آخر تحديث)

طارق الدسوقي: دخلت غزة مرتين تحت الحصار

حقيقة اتفاق حسام البدري على تدريب المصري البورسعيدي برعاية كامل أبوعلي

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

كرة السلة، الاتحاد يفوز على الأهلي في ثالث جولات نهائي دوري السوبر

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 مايو 2025 (آخر تحديث)

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: من ينكرون السنة لا يفهمون صحيح البخاري

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقتها بخسائر مادية

نصائح ذهبية من خالد الجندي للأزواج عن فن الانفصال بالحُسنى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية