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رياضة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم غدا السبت إلى ملعب "إليانز أرينا"، والتي سيشهد استقباله القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان والإنتر في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء غد السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

فيما عينّ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.

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