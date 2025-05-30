أشرف حكيمي قبل نهائي أوروبا: إنتر سيظل في قلبي

يستعد النجم المغربي أشرف حكيمي لخوض مواجهة استثنائية حين يلتقي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي، ناديه السابق، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي المغربي في تصريحات لقناة “فرانس 2”: “إنتر سيبقى دائمًا في قلبي، لكنني الآن لاعب في باريس وسأقاتل بكل ما أملك للفوز عليه”.

وأضاف: “خوض نهائي دوري الأبطال أمام فريقي السابق أمر مميز للغاية، أمضيت عامًا رائعًا في ميلانو، كوّنت خلاله علاقات رائعة واكتسبت خبرات مهمة”.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره فريق باريس سان جيرمان، مساء غدًا السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ الألمانية.

تُقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان فيي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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