الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف حكيمي قبل نهائي أوروبا: إنتر سيظل في قلبي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

يستعد النجم المغربي أشرف حكيمي لخوض مواجهة استثنائية حين يلتقي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي، ناديه السابق، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي المغربي في تصريحات لقناة “فرانس 2”: “إنتر سيبقى دائمًا في قلبي، لكنني الآن لاعب في باريس وسأقاتل بكل ما أملك للفوز عليه”.

وأضاف: “خوض نهائي دوري الأبطال أمام فريقي السابق أمر مميز للغاية، أمضيت عامًا رائعًا في ميلانو، كوّنت خلاله علاقات رائعة واكتسبت خبرات مهمة”.

ويلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره فريق باريس سان جيرمان، مساء غدًا السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ الألمانية.

تُقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان فيي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي إنتر ميلان باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان في ختام الدوري الفرنسي ضد أوكسير

محمد صلاح صائد الجوائز ومحطم الأرقام، ينتظر التتويج بالحذاء الذهبي، ولقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ينافس حكيمي على جائزة أحسن لاعب أفريقي، والكرة الذهبية تداعب الفرعون

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة

البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للاستهلاك المحلي

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية