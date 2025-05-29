الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

إيقاف مباراة نهائي كأس إسرائيل بسبب صاروخ حوثي (فيديو)

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإيقاف مباراة نهائي الكأس بين فريقي هابويل بير شيفا وبيتار جيروساليم؛ بسبب صاروخ حوثي أطلق من اليمن

 

إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي 

وقبل قليل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فوق مدينة القدس.

 ودوت صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.

ويواصل الحوثيون استهداف مطار بن جوريون باستخدام صواريخ بالستية، في إطار الحظر الجوي الذي أعلنته الجماعة على إسرائيل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها، عن تنفيذ عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة.

 

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي 

 وقالت جماعة الحوثي في بيانها: إن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في مطار بن جوريون  الذي استهدفته قواتنا.

وأضافت: إن المجازر اليومية المرتكبة بحق أهلنا في غزة تدفع اليمن إلى مزيد من الجهد والعمل، مشيرة إلى أن استجابة معظم الشركات لقرار الحظر أثرت على حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

إغلاق مطار بن جورين بسبب صاروخ قادم من اليمن (فيديو)

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

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صاروخ حوثي مباراة نهائي الكأس هابويل بير شيفا وبيتار جيروساليم اليمن مطار بن جوريون

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إغلاق مطار بن جورين بسبب صاروخ قادم من اليمن (فيديو)

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

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