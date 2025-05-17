جماعة الحوثي تعلن استئناف العمل في مطار صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استئناف العمل في مطار صنعاء، بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل.

الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد توقفه بسبب الضربات الإسرائيلية



وأكدت جماعة الحوثي جاهزية وتشغيل مطار صنعاء الدولي، حيث قال مسؤول حوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".



جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على اليمن، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وتعرض مطار العاصمة اليمنية لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها الحوثيون ضد إسرائيل.

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