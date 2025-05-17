السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جماعة الحوثي تعلن استئناف العمل في مطار صنعاء

مطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي عقب الهجوم الإسرائيلي

أعلنت جماعة الحوثي  في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استئناف العمل في مطار صنعاء، بعد نحو 10 أيام من الضربات الإسرائيلية التي دمرته بشكل كامل.

 

الحوثيون يعلنون استئناف العمل في مطار صنعاء بعد توقفه بسبب الضربات الإسرائيلية
 

وأكدت جماعة الحوثي  جاهزية وتشغيل مطار صنعاء الدولي، حيث قال مسؤول حوثي  إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".

txt

نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء


جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على اليمن، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وتعرض مطار العاصمة اليمنية  لغارات إسرائيلية مكثفة، نفذت ردا على هجمات شنها الحوثيون ضد إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيون مطار صنعاء جماعة الحوثى

مواد متعلقة

نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء

جيش الاحتلال يزعم: أخرجنا مطار ‎صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الدوري الممتاز، البنك يخطف تعادلا مثيرا من الأهلي 1-1 في الشوط الأول

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

مفاجآت في فيديو خطف طفل بالوراق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية