أخبار مصر اليوم: قطاع المعاهد الأزهرية يقرر العمل طوال الأسبوع خلال امتحانات الثانوية.. حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق.. أماكن شوادر التموين لبيع الخراف الحية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السياحة والآثار: اصطحاب 8 دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف لبعثة الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار التعاون مع وزارة الأوقاف خلال موسم الحج 1446 هـ، وذلك من خلال اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف، للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام.

تعليمات عاجلة من تعليم الجيزة لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظة لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام 2024 / 2025 والمقرر انعقادها خلال الفترة من السبت ٣١ مايو الجاري وحتى الأربعاء ٤ يونيو ٢٠٢٥ وفقا للجدول المعلن.

شبورة مائية وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لمهربي المواد المخدرة (فيديو)

نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربي المواد المخدرة ومروجيها، حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضراوات عثر بداخلها على عدد (6047) لفافة هيدرو بإجمالى وزن ( 6123 ) كجم، وعدد (66147) قطعة حشيش بإجمالى وزن (6614) كجم مخبأين داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها.

قطاع المعاهد الأزهرية يقرر العمل طوال الأسبوع خلال امتحانات الثانوية (مستند)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تعديل نظام العمل داخل المعاهد والإدارات التعليمية التابعة له خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 (الدور الأول)، والتي انطلقت اليوم الخميس في كافة محافظات الجمهورية، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

نتيجة الترم الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب صفوف النقل، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

تعديل مواعيد عدد من القطارات بمناسبة مولد القديس مارجرجس في كفر الدوار

اعتمدت السكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة في إطار حرص الهيئة القـومية لسكك حديد مصر على تيسير تنقل المواطنين بمناسبة مولد القديس مارجرجس بمدينة كفر الدوار وتلبية احتياجات الزوار

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية

بعثة حج الجمعيات الأهلية تجري معاينة ميدانية لمخيمات الحجاج

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي وبصفة خاصة بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود، تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية وذلك مشعري عرفات ومنى.

أماكن شوادر التموين لبيع الخراف الحية استعدادا للعيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أماكن شوادر الخراف الحية عيد الأضحى المبارك 2025، التي تم افتتاحها من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

البترول تحيل المخالفين لأسعار بيع المحروقات لجهات التحقيق

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بتاريخ 28 مايو 2025، بشأن بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المنتجات في عدد من المناطق، فإنه تم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق.

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