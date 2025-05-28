هيئة الأنفاق تستقبل وزير البنية التحتية بتشاد لتعزيز التعاون المشترك

استقبلت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأربعاء، أمير إدريس، وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، وذلك خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى شملت محطة العاصمة التابعة لمشروع القطار الكهربائي السريع، ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية والتعاون التنموي بين مصر وتشاد.

جولة وزير البنية التحتية التشادى

وخلال الزيارة، استعرضت الهيئة القومية للأنفاق جهودها في تطوير مشروعات النقل الذكي المستدام، التي تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة في تقديم وسائل نقل عصرية وآمنة تراعي احتياجات المواطن وتخدم الأجيال القادمة.

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