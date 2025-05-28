الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الأنفاق تستقبل وزير البنية التحتية بتشاد لتعزيز التعاون المشترك

الأنفاق، فيتو
الأنفاق، فيتو

استقبلت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأربعاء، أمير إدريس، وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، وذلك خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى شملت محطة العاصمة التابعة لمشروع القطار الكهربائي السريع، ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية والتعاون التنموي بين مصر وتشاد.

جولة وزير البنية التحتية التشادى

وخلال الزيارة، استعرضت الهيئة القومية للأنفاق جهودها في تطوير مشروعات النقل الذكي المستدام، التي تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة في تقديم وسائل نقل عصرية وآمنة تراعي احتياجات المواطن وتخدم الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وتشاد الهيئة القومية للأنفاق وزير النقل

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية