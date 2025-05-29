الخميس 29 مايو 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر من أعراض التسمم الغذائي في موسم الحج وتنصح الحجاج بهذا الأمر

موسم الحج ٢٠٢٥
موسم الحج ٢٠٢٥

وجهت وزارة الصحة نصائح للحجاج في موسم الحج للحماية من أعراض التسمم الغذائي.

أعراض التسمم الغذائي 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التسمم الغذائي منها:

١- اضطراب المعدة

٢- القـــيء 

٣- الإسهال

٤- آلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة

٥- ارتفاع درجـة الحـرارة والصداع

وأكدت وزارة الصحة أنه تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض قد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه إذا شعر أي حاج بأي أعراض مرضية عليه استشارة البعثة الطبية على الفور. 

كما حذرت وزارة الصحة مرضى القلب والضغط من تناول الأملاح والأطعمة المالحة وعالية الدهون، حيث تساعد في ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت بضرورة شراء الوجبات من أماكن موثوقة ونظيفة والتأكد من تاريخ الصلاحية المكتوب على الأغذية والمشروبات المعلبة.

كما أوصت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول الأدوية في مواعيدها.

وحذرت من تناول اللحوم غير تامة النضج أو النية أو منتجات الألبان غير المبسترة حتى لا تسبب مشكلة صحية أو عسر هضم يؤثر في صحة الحاج.

شنطة الطوارئ للحاج 

وأوصت وزارة الصحة كل حاج بشنطة الطوارئ والتي يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة 

وتشمل قائمة الأدوية:

١- خافض للحرارة

٢- مضاد للمغص

٣- مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

الحماية من لدغات البعوض

ويمكن خلال التجمعات للحجاج أن يتسبب أي أنواع من البعوض في نقل الأمراض لذا وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم الحج 2025.

وقالت وزارة الصحة: إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراضًا مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.

ونصحت باتباع الآتي للحماية من لدغات البعوض أثناء الحج، من خلال:

١- ارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة تغطي معظم الجسم

٢- الحرص على بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أو استخدام الستائر

٣- استخدم مادة طاردة للحشرات على الجلد أو الملابس

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن التواصل مع  البعثة الطبية للحج من خلال:

مكة المكرمة
٠٥٦٧٠٩٩٨٢١

المدينة المنورة 
٠٥٦٩٦٠١١٦١

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