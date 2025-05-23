لطلاب الشهادة الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن كليات كوزن المصرية اليابانية

أيام معدودة وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمختلف مدارس الجمهورية، ويستعد الطلاب بعدها للاختيار بين أنظمة استكمال الدراسة التي تتنوع ما بين الثانوية العامة وما يعادلها، والدبلومات الفنية، والمدارس التكنولوجية وغيرها.

وتنطلق هذا العام تجربة تعليمية جديدة، يبدأ تطبيقها للمرة الأولى في مصر، كبديل للثانوية العامة، والشهادة الجامعية في نفس الوقت، هي كليات كوزن، التي تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025، بالتعاون مع الهيئة الدولية اليابانية.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم.

ماهي كليات كوزن المصرية اليابانية؟

تعتبر كليات كوزن المصرية اليابانية، نظام تعليمي تطبيقي جديد، يخدم عدد من القطاعات منها قطاعي الصناعة والصحة، ويركز على تعليم الطالب الإنتاجية والجودة والانضباط.

ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار التعاون المصري الياباني في التعليم الفني، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بكليات كوزن العام الدراسي القادم 2025/2026، وتبلغ مدة الدراسة بها 5 سنوات، بعد الشهادة الإعدادية، ويحصل الطالب بعدها على شهادة فوق متوسطة.

وتعني كلمة كوزن، كلية التعليم المهني المتقدم، وهي كليات حكومية يابانية تقنية تخرج مهندسين وتخصصات تطبيقية بمستوى عالي يبدأ من سن مبكرة.

ويبلغ عدد كليات كوزن في اليابان 51 كلية، جميعها تحت إشراف وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT).

شروط الالتحاق بكليات كوزن المصرية اليابانية:

يتولي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إدارة كليات كوزن اليابانية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وحدد الصندوق شروط الالتحاق بكليات كوزن وجاءت كالتالي:

أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية. أن يجتاز الطالب اختبار القبول الذي يحدد مستواه في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم. أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي تهدف إلى تقييم قدرات الطالب وميوله.

نظام وموعد اختبارات القبول بكليات كوزن المصرية اليابانية

حدد صندوق تطوير التعليم، بنوك أسئلة اختبارات القبول الإلكترونية لكليات كوزن المصرية اليابانية والتي شملت 3000 سؤال بمشاركة موجهي مادتي الرياضيات والعلوم للمرحلة الإعدادية.

وتتكون اختبارات القبول من 60 سؤالًا موزعة على أربعة مكونات أساسية، مقسمة إلى جزئين:

الرياضيات والذكاء

العلوم واللغة الإنجليزية

ويستغرق الاختبار 45 دقيقة لكل مكون، ليصل إجمالي زمن الاختبار إلى 3 ساعات، حيث يُجيب الطالب على 240 سؤالًا.

ومن المقرر عقد اختبارات القبول الإلكترونية في شهر يونيو المقبل، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025،على أن يخضع الناجحون فيها لمقابلات شخصية لاستكمال إجراءات القبول

مميزات كليات كوزن المصرية اليابانية

تتميز كليات كوزن بعدة أمور، تجعلها اختيارا جيدا للطلاب بعد مرحلة الشهادة الإعدادية وهي كالتالي:

يدخل الطالب في تخصصه منذ سن مبكرة، فيتخرج خبيرًا فنيًا بعمر صغير مقارنة بخريجي الجامعات. يُطلب من الطلاب تنفيذ مشروعات ميدانية تحاكي الواقع مثل الأجهزة، والروبوتات، والبرامج. تشجع كليات كوزن على التفكير الابتكاري، وكثير من الطلاب يشاركون في مسابقات اختراعات ومشاريع روبوتات. الكليات لا تعتمد على نظام التدريس النظري فقط، بل تعمل بالتوازي مع شركات صناعية على تطوير تقنيات فعلية.

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