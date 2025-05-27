بتروجت تكرم 25 موظفًا من الحاصلين على درجات علمية عليا

نظّمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية بـ شركة بتروجت، فعالية خاصة لتكريم عدد من العاملين الحاصلين على درجات علمية عليا، وذلك بحضور المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وهذا في إطار حرص الشركة على تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم الكفاءات البشرية.

وشهدت الفعالية تكريم 25 من الكوادر الفنية والإدارية بالشركة، من بينهم:

7 موظفين حصلوا على درجة الدكتوراه

17 موظفا نالوا درجة الماجستير

1 موظف حصل على دبلومة متخصصة

بتروجت تكرم 25 موظفًا يحصلون على درجات علمية عليا

وقد عبّر المهندس وليد لطفي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، مشيدًا بإصرار العاملين على تطوير قدراتهم العلمية بما يخدم أهداف الشركة ويواكب متطلبات العمل في قطاع البترول والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها بتروجت.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذا التميز العلمي يمثل نموذجًا يحتذى به داخل المؤسسة، ودافعًا قويًا لتحفيز باقي العاملين على مواصلة مسيرة التعلم واكتساب المعارف الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

كما وجّه بضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة للاستفادة العملية من الرسائل العلمية المقدمة من الزملاء المكرمين، والعمل على تفعيلها بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري.

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