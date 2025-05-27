الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

أهلا بالإجازة، انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام

 انتهت، اليوم الثلاثاء 27 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث يعتبر اليوم هو آخر امتحان يؤديه الطلاب حسب الجداول الامتحانية التى تم إعلانها خلال الفترة الماضية.

 

إجازة نهاية العام الدراسي 

 ويبدأ طلاب صفوف النقل إجازة نهاية العام الدراسي الحالي حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2025,2026، المقرر له يوم 20 سبتمبر 2025.

وكانت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية استعدت لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، وتستمر حتى 27 مايو، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025. 

 

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

 وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسئولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة. 

وكيل تعليم الدقهلية يناقش مع وكلاء الإدارات التابعة استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

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جاء ذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 

تشكيل غرف عمليات فرعية 

 وكانت شددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

 كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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