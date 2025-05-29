الحكومة تكشف الحقائق بشأن وباء مزارع الدواجن.. الصحة: سحبنا 3500 عينة ولم نسجل أي إصابة.. وتكثيف الترصد الروتيني للأمراض المشتركة بجميع المستشفيات

كشف مجلس الوزراء التفاصيل الكاملة حول وباء الدواجن في السوق المصرية الذي انتشر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها معلومات مغلوطة وشائعات ليس لها أساس من الصحة.

ونفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات ومعلومات مغلوطة بشأن إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها أو الاقتراب منها والتعامل معها.

تفاصيل الوضع الوبائي لمزارع الدواجن

وأكد "المركز الإعلامي" أن الوضع الوبائي لمزارع الدواجن مستقر طبقًا لتقارير المسح، مشددًا على أن جميع الإجراءات الوقائية والترصد الوبائي تعمل بكفاءة، في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي "الصحة" و"الزراعة" لرصد ومتابعة أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.

الترصد الروتيني للأمراض المشتركة

كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الصحة تُكثف الترصد الروتيني للأمراض المشتركة بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الترصد المبني على الحدث لاكتشاف أي طارئ صحي قد يؤثر على المجتمع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

قطاع الطب الوقائي والهيئة العامة للخدمات البيطرية

وأشار المركز إلى أن فرق التقصي الوقائي في المحافظات، بالتنسيق بين قطاع الطب الوقائي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتابع أي حالات اشتباه، خاصة قرب مزارع الدواجن والأسواق، بهدف الاكتشاف المبكر لأي إصابات محتملة.

كما تعمل وزارة "الصحة" على تعزيز الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات تظهر أعراضًا تنفسية أو ارتفاعًا في الحرارة مع تاريخ التعامل مع طيور، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحالات غير المعتادة، ويتم تحليل العينات المشتبه بها عبر المعامل المركزية للصحة العامة وفروعها، مع توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الزراعة قامت بفحص عينة ممثلة للإنتاج الداجني، من خلال لجان مرورية غطت حوالي 3492 مزرعة تضم أكثر من 22.5 مليون طائر من مختلف الأنواع (الدجاج، البط، الرومي، الأوز، السمان)، وأظهرت النتائج أن نسب الإصابة في المزارع التي تم المرور عليها نسب طبيعية.

استقرار الوضع الوبائي

كما أُرسلت عينات المزارع المشتبه بها إلى المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وأكدت النتائج استقرار الوضع الوبائي، ومنذ بداية العام الجاري، تم تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات، إلى جانب تنفيذ حملات التقصي النشط والرقابة الميدانية لرصد أي متحورات جديدة قد تؤثر على الإنتاج، حيث حققت مصر ما يقرب من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٥ مليار طائر و١٥ مليار بيضة مائدة سنويًا ما يحقق الاكتفاء الذاتي تقريبا.

الوضع الوبائي لمزارع الدواجن مستقر طبقا لتقارير المسح

ونفت وزارتا الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان مشترك، ما يتم تداوله من شائعات حول إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها أو الاقتراب منها والتعامل معها، حيث أن الوضع الوبائي لمزارع الدواجن مستقر طبقا لتقارير المسح، وأن جميع الإجراءات الوقائية والترصد الوبائي تعمل بكفاءة لمنع أي مخاطر صحية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لرصد ومتابعة أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة والسكان استقبلت من خلال برنامج الترصد المبني على الحدث منذ بداية عام 2025 أكثر من مائة ألف اشارة تم التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من خلال الجهات المختصة من وزارة الصحة أو الوزارات والهيئات الشريكة بالدولة، من بينهم ما يقرب من 3500 حدث تم إبلاغهم للطب البيطري بوزارة الزراعة للتحقق وتم اتخاذ اللازم، ولم يتم تسجيل لأي أحداث حقيقية بشأن ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة الدواجن بفيروس وبائي.

توفير الأدوية واللقاحات اللازمة في المنشآت الصحية

ولفت البيان إلى أن الفرق الوقائية بجميع المحافظات تقوم بإجراءات التقصي التي تتم بتنسيق مشترك بين قطاع الطب الوقائي والهيئة العامة للخدمات البيطرية لأي حالة اشتباه خاصةً بالقرب من مزارع الدواجن والأسواق، للاكتشاف المبكر لأي حالات، وتعمل وزارة الصحة والسكان على تعزيز الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفوري مع أي حالات تظهر أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة مع تاريخ تعامل مع طيور، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي حالات غير معتادة، وتحليل العينات المشتبه فيها من خلال المعامل المركزية للصحة العامة وفروعها بالمحافظات، وتوفير الأدوية واللقاحات اللازمة في المنشآت الصحية للتعامل مع أي طوارئ، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بالعمل على التوعية عبر القنوات الرسمية بالإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع الطيور، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، وتجنب التعامل المباشر مع طيور تظهر عليها أعراض مرضية.

وأضاف البيان أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف قيادات الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بفحص عينة ممثلة للانتاج الداجني للتأكد من سلامة الانتاج الداجني في مصر، وذلك في ضوء ما تم تداوله من شائعات عن إصابة الدواجن بفيروس وبائي يمنع تناولها أو الاقتراب منها والتعامل معها، حيث تم تشكيل لجان للمرور وتم المرور على حوالي 3492 مزرعة بجميع المحافظات تحتوي على 22,503,009 طيور من (الدجاج، البط، الرومي، الأوز، السمان) وما زالت نسبة الإصابة بالمزارع التي تم المرور عليها لم تتجاوز 3 % "وهي النسبة الطبيعية".

عينات المزارع المشتبه في إصابتها

وأضاف البيان أنه تم إرسال عينات المزارع المشتبه في إصابتها للمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، حيث خلصت النتائج إلى أن الوضع الوبائي لمزارع الدواجن مستقر طبقا لتقارير المسح، موضحًا أن الإنتاج الداجني يعتبر أحد أهم بدائل مصادر البروتين ذات الأصل الحيواني، وقد حققت الدولة المصرية منه ما يقرب من الاكتفاء الذاتي، ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٥ مليار طائر و١٥ مليار بيضة مائدة سنويًا بما يحقق الاكتفاء الذاتي تقريبا في مجال الإنتاج الداجني، كما أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تم تحصين ما يزيد على ٤.٥ مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات، وكذلك تنفيذ أعمال التقصي النشط والرقابة الميدانية على الإنتاج لرصد أي متحور جديد أو إصابات قد تؤثر على الإنتاج الداجني في مصر.

ونوه البيان عن الخط الساخن لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقي أي بلاغات أو استفسارات من المربين على مدار الساعة من خلال الرقم 19561، وذلك ضمن خطة الاستجابة الفورية والدعم الميداني المستمر.

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