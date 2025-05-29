الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدًا، شديد الحرارة على أغلب المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس، رياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

حالة الطقس غدًا الخميس 29-5- 2025 بمحافظة البحيرة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

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