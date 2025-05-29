انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية.. غرفة عمليات لرصد المشكلات بقطاع المعاهد.. وكيل الأزهر يتفقد اللجان ويشدّد على الانضباط حتى إعلان النتائج.. وارتياح بين الطلاب بعد امتحاني القرآن والحديث

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، حيث بدأ طلاب القسم العلمي أداء امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك تحت إشراف د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبه حرص الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الامتحانات من غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالقطاع، للوقوف على انضباط جميع اللجان على مستوى الجمهورية، ومتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، مؤكدا أنه تم تسليم الطلاب أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



وكيل الأزهر يتفقد لجان مجمع الشروق النموذجي

بدوره أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع معاهد الشروق النموذجي، في أول أيام الامتحانات، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف.

وخلال الجولة، اطمأن على انتظام عمل اللجان، ومدى التزامها بالتعليمات المنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية، ومن أبرزها منع دخول الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى مقار اللجان، كما تأكد من توافر الأجواء التربوية والصحية المناسبة التي تمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة وهادئة.

واستمع وكيل الأزهر إلى ملاحظات الطلاب، الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تتعلق باللجان أو الورقة الامتحانية، معربين عن ارتياحهم للتنظيم وحُسن سير الامتحانات، وأشاد بانضباطهم ووعيهم، مؤكدًا أن الطالب الأزهري ينبغي أن يكون قدوة في الأخلاق والعلم، وقادرًا على النهوض بوطنه وأمته من خلال تفوقه وتميّزه.

وشدّد وكيل الأزهر على أهمية الدقة والانضباط في كل مراحل العمل خلال العملية الامتحانية، حتى إعلان النتائج، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الكاملة للطلاب.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحانات اليوم



ورصدت عدسة "فيتو" آراء الطلاب من أمام أحد لجان محافظة القاهرة حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، حيث يقول أحد الطلاب: "الامتحان كان سهل جدًا.. ربنا هو اللي سهّله علينا، ومكنش فيه أي أسئلة صعبة، الدنيا كانت ماشية كويس".

وأضاف طالب آخر: “امتحان القرآن كان كويس والأسئلة من المنهج، ما عدا سؤال واحد، بس الحمد لله عرفته وحلّيته”.

وأشار طالب ثالث إلى أن امتحان الحديث لم يخرج عن المتوقع، قائلًا: “الحديث كان سهل ومركز على المعاني ومباشر”.

وتابع: “اللجنة كانت هادية، والجو كان مريح، فيه مراوح شغالة والإضاءة كانت كويسة، إحنا في تالتة ثانوي، وكل واحد مركز عشان هدفه، إللي عايز طب أو هندسة لازم يشد حيله، ومينفعش حد ياخد مجهودك وانت تضيع تعبك”.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، حيث يبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا، والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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