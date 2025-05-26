التضامن تتابع حجاج الجمعيات الأهلية.. وصول 6779 من ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.. توفير وسائل نقل حديثة وزيادة خدمات التغذية.. واكتمال عملية التفويج 30 مايو

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي عملية تفويج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وذلك وفقا لجدول زمني دقيق، حيث استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، 6779 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك منذ بدء عمليات التفويج في 18 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ.

ووصل إلى مطار جدة 2625 حاجًا، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 4154 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

مواعيد اكتمال تفويج جميع الحجاج

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الرحلات مستمرة بشكل يومي وفق جدول زمني دقيق حتى اكتمال تفويج جميع الحجاج يوم الجمعة المقبل 30 مايو، مع التزام الوزارة الكامل بتوفير منظومة خدمات متكاملة تشمل الإقامة المريحة، ووسائل الانتقال الآمنة، وبرامج الإعاشة عالية الجودة، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان موسم حج ميسر وآمن يليق بحجاج بيت الله الحرام ويعكس الجهود المبذولة على كافة المستويات.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، من خلال غرفة عمليات مركزية ولجان ميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات في المطارات.

خطة تفويج حج الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن عمليات التفويج تسير وفق خطة تفويج دقيقة ومحكمة منذ اليوم الأول، ترتكز على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

ويستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، ويتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوي، وتم تسكينهم، ثم يتوجهون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وكذلك لنقلهم إلى مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المتعاقد عليها وفق المستوى المحدد لكل حاج.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التفويج بصفة مستمرة والاطمئنان على وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وتوافر كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

حج الجمعيات الاهلية لعام 2025 , فيتو

أتمت وزارة التضامن الاجتماعي التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتوفر الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تستمر الوزارة في توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

وأشارت الوزارة الى أن هذا الموسم تم منح الفرصة للسيدات في الإشراف بعدد أكبر، وكذلك بتوفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية، ولدينا كل الثقة في تقديم بعثة حج الجمعيات الأهلية وكافة البعثات المصرية موسم حج على أعلى مستوى.

حج الجمعيات الاهلية لعام 2025 , فيتو

زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة

فضلًا عن العمل على زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة، وعلى مستوى الفنادق، حصة الوزارة في حج 2025 أكبر من العام الماضي إذ بلغ عددها 12 ألف حاج كما تم اختيار فنادق فى المنطقة المركزية الخاصة بالحرمين حيث إن المستوى الاقتصادي الخاص بالوزارة يبعد عن الحرم 1400 متر فقط مصنف 4 نجوم، وفنادق فى المدينة المنورة لا تقل عن 3 نجوم وكلها لا تزيد على 300 متر عن الحرم، بالإضافة إلى خدمات تأهيل المشرفين من السيدات أو الرجال لتقديم أفضل توعية.

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجانب المصري أو السعودي، وحضور كافة اللقاءات الخاصة بالتأهيل والتوعية وتفاصيل رحلة الحج قبل مغادرة الأراضي المصرية، وعدم إخفاء حالة الحاج الصحية وحضور اللقاءات التنظيمية وعدم التعامل بشكل فردي.

وتم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر مع بعثة وزارة الداخلية، وكذلك الجانب السعودي للعمل على تذليل أية عقبات تواجه حجاج الجمعيات الأهلية.

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