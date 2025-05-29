الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

التموين: توافر مخزون آمن من اللحوم السودانية لتأمين احتياجات المواطنين خلال العيد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات البلاد لمدد وفترات زمنية طويلة، مما يعكس جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى وما بعده.

وأشارت إلى تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البلدية والخراف الحية، والدواجن واللحوم المجمدة، وذلك في مختلف الشوادر وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بما يضمن توفير خيارات مناسبة للمواطنين من حيث الجودة والسعر.

وأكد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر كافة السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسب، مع تشديد الرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، وذلك لمتابعة خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة خلال فترة العيد، وضمان توافر الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما خلال المواسم والأعياد، وتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

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