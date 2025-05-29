تضمنت استهداف قوات وآليات جيش الاحتلال، القسام تكشف عن ثاني عمليات حجارة داود

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، عن ثاني عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.

عملية حجارة داود

وتضمنت العملية التي نفذتها كتائب القسام استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة الأقصى ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب"، واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة.

عمليات القسام ضد قوات الاحتلال

وأوضحت أن المقاتلين فجروا عين النفق بجنود الاحتلال وأطلقوا عليهم من المسافة صفر، ثم استدرجوا قوات الإنقاذ وفجروا عبوتين مضادتين للأفراد بها.

وعقب ذلك، فجر مقاتلو القسام 3 مبان تحصنت بها قوات الاحتلال، وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الكمين.

وعلت تكبيرات المقاتلين بعد تفجير عين النفق بقوات الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن يختتم فيديو القسام بتوثيق إطلاق النار على أحد الجنود وفراره.

وفي 25 مايو الجاري، أعلنت القسام تنفيذ مقاتليها عملية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية تحصّنت داخل أحد المنازل شرقي بلدة القرارة في خان يونس، وذلك صباح يوم الـ20 من الشهر ذاته

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